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Бьюти-нарық көрсеткіші: Қазақстандықтар сұлулыққа қанша ақша жұмсады?

Өткен жылы сұлулық саласында 127,3 млрд теңгенің қызметі көрсетілді.

12 Тамыз 2026, 12:57
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві 12 Тамыз 2026, 12:57
12 Тамыз 2026, 12:57
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Фото: ©BAQ.KZ архиві

Өткен жылы Қазақстанда сұлулық саласында көрсетілген қызметтердің көлемі 127,3 млрд теңгені құрады. Оның ең үлкен үлесі шаштараз қызметтеріне тиесілі - 67,5 млрд теңге. Бұл 2024 жылмен салыстырғанда 5,3%-ға артық.

Маникюр мен педикюрді қоса алғанда, косметикалық қызметтердің көлемі 7,5 млрд теңгені құрады.

Сұлулық салондары көрсететін өзге де қызметтердің көлемі 52,3 млрд теңгеге жетті. Оның ішінде адамның өңделмеген шашына қатысты қызметтер де бар.
Сұлулық саласының дамуы қалалармен қатар ауылдық жерлерде де байқалады. 2025 жылы ауылдардағы шаштараз қызметтерінің көлемі 2024 жылмен салыстырғанда 4,2%-ға өсіп, 34,3 млрд теңгеге жетті, - деп хабарлады Ұлттық статистика бюросының баспасөз қызметі. 

Сонымен қатар, ауылдық жерлерде сұлулық салондарының өзге де қызметтерінің көлемі 1,9 млрд теңгені, ал косметологиялық қызметтердің көлемі 814,9 млн теңгені құрады.

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