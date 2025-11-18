БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Трамптың Газа жоспарын қолдап дауыс берді, Ресей мен Қытай дауыс беруден бас тартты.

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі АҚШ президенті Дональд Трамптың Газадағы жағдайды шешу бойынша кешенді жоспарын қолдайтын АҚШ ұсынған қарарды қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ РИА Новостиге сілтеме жасай отырып.
Қауіпсіздік Кеңесінің 15 мүшесінің үшеуі құжатты қолдап дауыс берді, тек Ресей мен Қытай ғана дауыс беруден бас тартты.
Америкалық жоспарда ГазАа уақытша басқарушы орган («бейбітшілік кеңесі» деп аталатын) құру және екі жылдық мандаты бар халықаралық тұрақтандыру күшін құру көзделген.
Құжатта Палестина мемлекеттілігі де мүмкін нұсқа ретінде айтылады, ол Палестина әкімшілігін реформалаудан және секторда қайта құру басталғаннан кейін ашылуы мүмкін.
Трамптың 20 тармақтан тұратын Газа бейбітшілік жоспарында ХАМАС-тың болашақта Газаны басқаруға тікелей немесе жанама қатысуы жоққа шығарылады. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху және басқа да Израиль шенеуніктері Газа секторына қатысты әрбір мәлімдемесінде Израильдің топты толығымен әскери және саяси жолмен жоюға бел буғанын атап өтті.
Израильмен жасалған келісімнің бөлігі ретінде Палестина Хамас қозғалысы 2023 жылдың 7 қазанынан бері Газада тұтқында отырған 20 адамды босатты, осылайша қалған барлық кепілге алынғандарды босатуды аяқтады.
Газа секторында Израиль мен Хамас арасындағы атысты тоқтату туралы келісім 10 қазанда күшіне енді.