БҰҰ Бас хатшысы: АҚШ Венесуэлада халықаралық құқықты бұзды

БҰҰ Бас хатшысы Антонио Гутерриш 5 қаңтарда АҚШ-тың Венесуэладағы операциясы халықаралық құқық нормаларын сақтамағанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ ТАСС агенттігіне сілтеме жасап.
Гутерриштің орынбасары Розмари Ди Карло хабарлағандай, Бас хатшы БҰҰ Жарғысы негізінде барлық тарап халықаралық құқықты толық құрметтеуі керектігін бірнеше рет атап өткен. Ол 3 қаңтардағы әскери операция кезінде халықаралық құқық сақталмағанын ерекше атап, Венесуэланың болашағы белгісіз болып қалғанын жеткізді.
Айта кетейік, АҚШ президенті Дональд Трамп 3 қаңтарда АҚШ-тың Венесуэлаға ауқымды соққы бергенін мәлімдеді. Ол республика президенті Николас МадуроменоныңжұбайыСилияФлорестің ұсталып, мемлекет аумағынан шығарылғанын атап өтті.