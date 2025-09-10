Бұршақ, тұман: 16 облыста дауылды ескерту жарияланды

Ертең, 11 қыркүйек күні Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.
Синоптиктердің мәліметінше, бірқатар өңірде қатты жаңбыр, бұршақ, найзағай, тұман және секундына 20–28 метрге дейін жететін екпінді жел күтіледі.
Шығыс Қазақстан, Абай, Павлодар облыстарында – қатты жаңбыр жауып, бұршақ түседі, дауыл соғады. Кей жерлерде тұман күтіледі.
Алматы, Жетісу, Жамбыл облыстарының таулы аймақтарында найзағай ойнап, жел күшейеді.
Қарағанды, Ақмола, Қостанай, Ұлытау, Солтүстік Қазақстан облыстарында – жаңбыр мен найзағай, тұман, екпінді жел болжанып отыр.
Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Түркістан облыстарында төтенше өрт қаупі сақталуда.
Астана, Алматы, Шымкент, Өскемен, Талдықорған, Павлодар және өзге де бірқатар қалада найзағай күтіліп, желдің күші 15–20 м/с дейін жетуі мүмкін.
«Қазгидромет» тұрғындарға ауа райы болжамын ескеріп, сақтық шараларын сақтауға кеңес береді.