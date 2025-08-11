Бұршақ, дауыл: 16 облыста ескерту жарияланды

Ертең, 12 тамыз күні Астана мен 16 облыста ауа райының қолайсыздығына байланысты дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидрометке" сілтеме жасап.
Астана – таңертең және күндіз қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл, найзағай; жел екпіні 25 м/с дейін.
Жетісу облысы – таулы аймақтарда найзағай, кей жерде жел 28 м/с дейін, Талдықорғанда +35°С ыстық.
Атырау облысы – солтүстік-батыста қатты жаңбыр, дауыл, найзағай; оңтүстікте төтенше өрт қаупі.
Жамбыл облысы – кей өңірлерде жел 20 м/с, жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Қызылорда облысы – орталық және шығыста түнде, таңертең шаңды дауыл, жел екпіні 28 м/с.
Ақтөбе облысы – солтүстік пен батыста найзағай, жел 18 м/с.
Түркістан облысы – күндіз +40°С қатты ыстық, төтенше өрт қаупі.
Батыс Қазақстан облысы – найзағай, бұршақ, дауыл; жел 20 м/с дейін.
Қарағанды облысы – найзағай, кей жерде жел 23 м/с, оңтүстікте төтенше өрт қаупі.
Павлодар облысы – қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл; жел екпіні 28 м/с дейін.
Ұлытау облысы – найзағай, дауыл, жел 28 м/с дейін.
Шығыс Қазақстан облысы – найзағай, бұршақ, түнде тұман.
Абай облысы – найзағай, бұршақ, жел екпіні 23 м/с.
Ақмола облысы – қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл; жел 28 м/с дейін.
Қостанай облысы – түнде қатты жаңбыр, күндіз найзағай, бұршақ.
Солтүстік Қазақстан облысы – қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл; түнде және таңертең тұман.
Маңғыстау облысы – найзағай, дауыл; жел екпіні 23 м/с дейін.
"Қазгидромет" мамандары тұрғындарға ауа райы өзгерістеріне мұқият болып, қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертеді.