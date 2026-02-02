Бурабай мектебінде асхана дауы: Директор қызметінен босатылды

Бурабай кентіндегі мектепте тамақтандыруды ұйымдастыру барысында заңбұзушылықтар анықталды. Жеткізуші жалған мәлімет берген, ал қызметті рұқсатсыз үшінші тұлғалар атқарған. Прокуратура араласқаннан кейін шарт бұзылып, мектеп директоры қызметінен босатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бурабай ауданы прокуратурасы Бурабай кентіндегі С. Сейфуллин атындағы орта мектептің қызметінде мектептегі тамақтануды ұйымдастыру кезінде жол берілген елеулі заң бұзушылықтарды анықтады.
Конкурс жеңімпазы деп танылған жеткізуші конкурсқа қатысу барысында өзінің біліктілігі туралы жалған мәліметтер ұсынып, нақтысында өзінде жұмыс істемейтін қызметкерлерді (аспаздар, даяшылар және т.б.) көрсеткен.
Конкурсты жеңіп алғаннан кейін жеткізуші мектептегі тамақтануды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді іс жүзінде көрсетпей, өз міндеттемелерін тиісті өкілеттіктері мен рұқсат құжаттары жоқ үшінші тұлғаға заңсыз түрде берген. Аталған тұлға, өз кезегінде, жұмыстарды орындауға алкогольді шамадан тыс тұтынатын, сондай-ақ осы негіздер бойынша бұрын ата-аналық құқықтарынан айырылған адамдарды тартқан, - деп хабарлады Ақмола облысы прокуратурасы.
Мектеп әкімшілігі жеткізушінің біліктілік талаптарына сәйкестігін тиісті түрде тексермей, оны мектептегі тамақтануды ұйымдастыруға заңсыз жол берген, бұл кәмелетке толмағандардың өмірі мен денсаулығына әлеуетті қауіп төндірген.
Прокуратураның ұсынуы бойынша жеткізушімен жасалған шарт бұзылып, оны мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы сотқа талап арыз берілді, мектеп директоры атқарып отырған қызметінен босатылды, конкурс комиссиясының мүшелері мен аудандық білім бөлімінің қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды.