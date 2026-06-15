Бурабай маңында автобус пен жеңіл көлік соқтығысты: Зардап шеккендер бар
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары жол апатының барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Бүгiн 2026, 07:48
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Бүгiн 2026, 07:48Бүгiн 2026, 07:48
97Фото: istockphoto.com
Ақмола облысында автобус пен жеңіл көлік соқтығысып, бірнеше адам зардап шекті.
Облыстық ПД мәліметінше, жол-көлік оқиғасы 14 маусым күні сағат 13:10 шамасында Щучинск – Бурабай автожолында тіркелген.
Алдын ала мәлімет бойынша, Volvo маркалы автобустың жүргізушісі қолайсыз ауа райы жағдайында көлік тізгініне ие бола алмай, қарсы қозғалыс жолағына шығып кеткен. Нәтижесінде автобус Changan маркалы жеңіл автокөлікпен соқтығысқан.
Соққыдан кейін автобус инерциялық күшпен жол жиегіндегі ағашқа барып соғылған.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер бар. Олардың нақты саны мен жағдайы әзірге нақтыланбады.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары жол апатының барлық мән-жайын анықтап жатыр. Оқиға бойынша тиісті тексеру жұмыстары жүргізілуде.
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