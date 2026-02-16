Бүгінгі валюта бағамы қандай

16 ақпанға арналған валюта бағамы белгілі болды.

Бүгiн 2026, 07:55
Фото: unsplash.com

Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 16 ақпанға арналған валюта бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 16 ақпанға арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 496,00 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 588,01 (еуро)

RUB / KZT – 6,42 (ресей рублі)

CNY / KZT – 71,80 (қытай юані)

GBP / KZT – 675,45 (фунт стерлинг)

AED / KZT – 135,05 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5,67 (қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11,39 (түрік лирасы)

UAH / KZT – 11,50 (украин гривнасы)

Айта кетейік, валюта бағамы күн сайын өзгеріп отырады.

