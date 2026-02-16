Бүгінгі валюта бағамы қандай
16 ақпанға арналған валюта бағамы белгілі болды.
Бүгiн 2026, 07:55
Бүгiн 2026, 07:55
162Фото: unsplash.com
Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 16 ақпанға арналған валюта бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 16 ақпанға арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 496,00 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 588,01 (еуро)
RUB / KZT – 6,42 (ресей рублі)
CNY / KZT – 71,80 (қытай юані)
GBP / KZT – 675,45 (фунт стерлинг)
AED / KZT – 135,05 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5,67 (қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11,39 (түрік лирасы)
UAH / KZT – 11,50 (украин гривнасы)
Айта кетейік, валюта бағамы күн сайын өзгеріп отырады.
