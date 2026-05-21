Бүгін үш қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бүгiн 2026, 08:25
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:25Бүгiн 2026, 08:25
97Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
21 мамырда Алматы қаласында, түнде Қарағанды, Теміртау, Атырау қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Ең оқылған:
- Ресейге кіру тәртібі өзгереді: Қазақстандықтарға жаңа талап енгізіледі
- Мұнай қымбаттады, теңге нығайды: Қазақстан экономикасын не күтіп тұр?
- Германияда ұсталған қазақстандыққа қатысты тың ақпарат шықты
- Путин мен Си Цзиньпин кездесті: "Сібір қуаты 2" жобасы бойынша келісім жоқ
- Қазақстан бидайы және Кения кофесі: Екі ел арасындағы сауда айналымы қалай өзгереді?