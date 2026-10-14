Бүгін тоғыз қалада ауа сапасы нашарлауы мүмкін
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар дегеніміз – желдің болмауы немесе баяу соғуы, тұман және температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді ауа райы факторларының үйлесуі. Мұндай жағдайлар атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал етеді.
14 Қазан 2026, 08:10
БӨЛІСУ
14 Қазан 2026, 08:1014 Қазан 2026, 08:10
55Фото: pixabay
Ең оқылған:
- Қазығұртта қарт әйелдің шатырынан 5 млн теңгеден астам ақша табылды
- Бір соққы жүректі тоқтатуы мүмкін: Бас прокуратура оқушыларға кеудеден ұрудың қауіптілігі туралы ескертті
- Түркістан облысында тікелей эфирде балағат сөз айтқан әйел айыппұл арқалады
- Трамп: Путин мен Зеленский Украинадағы соғысты тоқтату үшін кездесуі керек
- Бішкекте Қазақстан банктерінің Kaspi аккаунттарын сату схемасы анықталды: 13 адам ұсталды