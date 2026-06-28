Бүгін тек Алматыда ауа сапасы нашарлауы мүмкін
Мамандар мұндай күндері қала тұрғындарына сақтық шараларын қатаң ұстануды ескертеді.
28 маусым күні Алматы қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» мәліметіне сілтеме жасап хабарланды.
Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайлар кезінде желдің әлсіз болуы, ауадағы тұман, инверсия сияқты құбылыстар салдарынан зиянды заттар жерге жақын қабатта жиналып қалады. Соның нәтижесінде қалада ауа сапасы уақытша нашарлауы мүмкін.
Қолайсыз метеожағдайлар әсіресе:
автожол маңында,
өндірістік аймақтарда,
көлік көп жүретін көшелерде ауа ластануының күшеюіне әсер етеді.
Дәрігерлер мен мамандардың ұсыныстары:
Ашық ауада ұзақ жүрмеу, әсіресе жол бойында;
Балалар, жүкті әйелдер және созылмалы ауруы бар адамдарға серуенді шектеу;
Физикалық жүктемені азайтып, спортты жабық орындарда жасау;
Қажетті дәрі-дәрмектерді өзімен алып жүру.
Мамандар мұндай күндері қала тұрғындарына сақтық шараларын қатаң ұстануды ескертеді.
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