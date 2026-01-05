Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін қай қалаларда ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:50
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 5 қаңтарда Атырау, Алматы қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары болжанған, – деп жазылған хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

