Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бүгiн 2026, 06:55
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Бүгiн 2026, 06:55Бүгiн 2026, 06:55
65Фото: pixabay
«Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
5 маусымда Өскемен, Риддер, Ақтау қалаларында, түнде Ақтөбеде қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
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