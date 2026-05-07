Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Бүгiн 2026, 07:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 07:50Бүгiн 2026, 07:50
70Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
7 мамырда Балқаш, Өскемен, Семей, Алматы қалаларында, түнде Қарағанды, Теміртау, Ақтөбе қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Ең оқылған:
- Жануарларды қатыгездікпен өлтіргендер 5 жылға сотталуы мүмкін
- Тоқаев тарихи әділдікті қалпына келтірді: Берлинге ту тіккен батырға "Халық қаһарманы" атағы берілді
- Емтиханнан кейін бірден болған: Алматыда студент университеттің 9-қабатынан құлап кетті
- Ақтөбе облысында бұрынғы ауыл әкімі өлі табылды
- Шымкенттегі Нұрайдың өлімі: Күдіктінің туыстары қылмысқа қатысты болуы мүмкін бе?