Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бүгiн 2026, 03:28
63Фото: pixabay
23 наурызда Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Атырау, Ақтөбе, Алматы және Астана қалаларында ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – деп жазылған хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
