Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
Синоптиктердің айтуынша, осы кезеңде елді мекендердегі ауа сапасы төмендеуі ықтимал.
Бүгiн 2026, 08:37
Бүгiн 2026, 08:37Бүгiн 2026, 08:37
18Фото: BAQ.KZ архивІ / Артем Чурсинов
"Қазгидромет" еліміздің 8 қаласында 19 наурыз күні ауа сапасының нашарлау қаупі бар екенін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Мекеме мәліметі бойынша, Қостанай, Павлодар, Өскемен, Риддер, Орал, Ақтөбе, Алматы және Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай қалыптасуы мүмкін.
Мұндай жағдайлар әдетте ауа қозғалысының баяулауынан, тұманның түсуінен немесе атмосферадағы инверсия құбылысынан туындайды.
Соның салдарынан зиянды заттар ауада жиналып, ластану деңгейі артады.
Синоптиктердің айтуынша, осы кезеңде елді мекендердегі ауа сапасы төмендеуі ықтимал.
Ең оқылған:
- Атырау облысындағы отбасының өлімі: ІІМ жаңа мәліметтерді жариялады
- Биыл 30 тамызда қазақстандықтар демала ма? – Еңбек министрлігі жауап берді
- Рөлде ешкім жоқ: Астанада жүргізушісіз қозғалған көлік жол апатын тудырды
- Алматыда Санжар Боқаев ұсталды
- Ұлттық киім – тренд: Жас дизайнерлер қандай бағыт ұсынып жүр?