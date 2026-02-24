Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды
"Қазгидромет" қай қалада ауа сапасы нашарлайтынын жариялады
Бүгiн 2026, 08:12
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2026 жылғы 24 ақпанда ауа ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары Астана, Орал, Ақтөбе қалаларында күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
