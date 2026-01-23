Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:14
155
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады,деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 23 қаңтарда Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Орал, Өскемен, Семей, Риддер, Атырау қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Әлемдегі ірі қалалар су тапшылығына тап болды
Келесі жаңалық
АҚШ Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан 260 млн доллар қарызбен шығып жатыр
Өзгелердің жаңалығы