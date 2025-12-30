Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 07:55
102
Бөлісу:
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 30 желтоқсанда Алматы, Ақтөбе қалаларында, түнде Атырау қаласында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Жол көлік оқиғасы және автосақтандыру: 2026 жылдан бастап жүргізушілерді не күтіп тұр?
Келесі жаңалық
Түркия мен Сирия 2026 жылы энергетикалық келісімге қол қоюды жоспарлап отыр
Өзгелердің жаңалығы