Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 07:19
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылдың 21 қарашасында Алматы, Атырау, Шымкент, Павлодар қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанған, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

