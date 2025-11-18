Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылдың 18 қарашасында Атырау, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент, Алматы, Астана, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Өскемен, Семей, Риддер қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанған, – деп жазылған делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.