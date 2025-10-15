Бүгін қай қалада ауа сапасы нашарлайды

"Қазгидромет" РМК бүгін, 15 қазан күні Ақтау, Алматы, Өскемен қалаларында қолайсыз ауа райы күтілетінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің мәліметінше, 15 қазанда Ақтау, Алматы және Өскемен қалаларында қолайсыз метеожағдайлар (ҚМЖ) болатыны болжанып отыр.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) – бұл зиянды (ластаушы) заттардың атмосфераның жерге жақын қабатында жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныш ауа райы, әлсіз жел, тұман, инверсия) үйлесуі. ҚМЖ кезінде елді мекендердегі ауа сапасының нашарлауы мүмкін, бұл халықтың денсаулығына кері әсер етуі ықтимал.
Атмосфералық ауаның ластану деңгейінің қалыптасуына әсер ететін маңызды факторлардың бірі – синоптикалық жағдайдың болжамы (жел, жауын-шашын, ылғалдылық, ауа температурасы).