Синоптиктер түнде ауа температурасы -35…-37 градусқа дейін төмендейтінін болжаған.

Фото: BAQ.KZ архиві

Бүгін, 25 ақпанда Павлодар облысында ауа райының күрт суытуына байланысты мектептерде оқу қашықтан форматқа ауыстырылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Облыстық білім басқармасының мәліметінше, бірінші ауысымдағы 1-11 сынып оқушылары мен колледждердің 1-2 курс студенттері сабақтарды онлайн оқиды.

Синоптиктер түнде ауа температурасы -35…-37 градусқа дейін төмендейтінін болжаған. Жауын-шашын күтілмейді.

Айта кетейік, осыған ұқсас шешім 25 ақпанда Астана қаласында да қабылданып, 0-9 сынып оқушылары қашықтан оқыту форматына көшірілген болатын.

