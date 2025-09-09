Бүгін – Халықаралық тоғызқұмалақ күні

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының президенті Әлихан Байменов қазақстандықтарды Халықаралық тоғызқұмалақ күнімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бүгін – тоғызыншы айдың тоғызыншы күні, Халықаралық тоғызқұмалақ күні. 2021 жылдан бастап Дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының президенті ретінде сіздердің барлықтарыңызды тоғызқұмалақ күнімен құттықтаймын, – деді Байменов Қазақстанның стратегиялық зерттеулер институты отырысында.

Ол мерекеге орай институтқа тоғызқұмалақ тақтасын тапсырды.

Тоғызқұмалақ – ғасырлар бойы тек жақсы ойыншыны анықтайтын сайыс емес. Сонымен қатар, жас жеткіншектің бойында қисынды ойлау, стратегиялық ойлауды дамытатын құрал, – деді ол.

