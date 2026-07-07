Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайды

Мамандар тұрғындарға, әсіресе балаларға, қарттарға және тыныс алу жүйесі аурулары бар адамдарға мүмкіндігінше ашық ауада ұзақ уақыт болмауға кеңес береді.

Бүгiн 2026, 08:54
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 08:54
Бүгiн 2026, 08:54
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Фото: istockphoto.com

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 7 шілдеге арналған ауа сапасына қатысты болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің бірқатар қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар қалыптасады.

Болжам бойынша, түнгі уақытта Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, Ақтөбе, Алматы және Қостанай қалаларында атмосфералық ауаның ластануына ықпал ететін қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Оған тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Осыған байланысты аталған қалаларда ауа сапасының уақытша нашарлауы ықтимал. Мамандар тұрғындарға, әсіресе балаларға, қарттарға және тыныс алу жүйесі аурулары бар адамдарға мүмкіндігінше ашық ауада ұзақ уақыт болмауға кеңес береді.

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