Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 07:49
107
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Синоптиктер бүгінге, 30 қаңтарға арналған ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мамандардың мәліметінше, Павлодар, Өскемен, Семей, Риддер, Ақтөбе, Алматы қалаларында, сондай-ақ Астана қаласында түнгі уақытта атмосфералық ауаның ластануына қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның беткі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін табиғи факторлардың жиынтығы. Оларға тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.

Мұндай жағдайда елді мекендердегі ауаның сапасы төмендеп, ластаушы заттардың шоғырлануы артуы мүмкін.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Сұр импорттағы көліктер: Автосарапшы арзан бағаның артындағы қауіпті айтты
Келесі жаңалық
"Үш өреннен кейін, үш қызғалдақ": Қостанай облысында үшем дүниеге келді
Өзгелердің жаңалығы