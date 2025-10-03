Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:11
94
Бөлісу:
istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Бүгін, 3 қазанда еліміздің 7 қаласында қолайсыз метеожағдайлар болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.

Атап айтқанда, бүгін Орал, Атырау, Ақтөбе, Алматы, Қарағанды, Теміртау және Жезқазған қалаларында ауа сапасы нашарлайды.

Қолайсыз метеожағдайлар – атмосфералық ауаның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеофакторлардың (әлсіз жел, тұман, инверсия, тыныштық) жиынтығы. Мұндай құбылыс кезінде ауа сапасы нашарлап, адам денсаулығына теріс әсер етуі мүмкін.

Синоптиктердің айтуынша, ластану деңгейі негізінен жел, жауын-шашын, ылғалдылық пен ауа температурасына байланысты қалыптасады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Келісі 1800 теңге". Атырауда киік еті сатылып жатыр
Келесі жаңалық
Жыл басынан бері инватакси қызметіне 352 мыңнан астам тапсырыс берілді
Өзгелердің жаңалығы