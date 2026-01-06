Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін еліміздің үш қаласында ауа сапасы нашарлайды

istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 6 қаңтарға арналған қалалардағы ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Синоптиктердің мәліметінше, Балқаш, Қызылорда және Алматы қалаларында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі.

Мұндай жағдайлар атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін тымық ауа райы, желсіздік, тұман және температуралық инверсия сияқты факторлардың әсерінен қалыптасады.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі ауа сапасының төмендеуі мүмкін.

