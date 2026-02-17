Бүгін еліміздің төрт қаласында ауа сапасы төмендейді
Өскеменде кейбір зиянды заттардың мөлшері шекті деңгейден асып кеткен.
Бүгiн 2026, 08:32
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:32Бүгiн 2026, 08:32
163Фото: BAQ.KZ архиві
«Қазгидромет» РМК бүгін, 17 ақпанға арналған ауа сапасының болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің мәліметінше, Өскемен, Риддер, Балқаш және Жезқазған қалаларында атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы мүмкін.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – беткі қабаттағы ауада зиянды заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқа мерзімді факторлар (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Еске сала кетейік, Өскеменде кейбір зиянды заттардың мөлшері шекті деңгейден асып кеткен.
Ең оқылған:
- Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров видеоүндеу жасады
- Астана мен Алматыда жүргізушісіз көліктер жүретін болады
- Қазақстандық әйел өз жерлеуінен бір ай өткен соң үйіне тірі оралды
- Алматыда экология талаптарын бақылауға дрондар қолданылуы мүмкін
- Олимпиада чемпионы Михаил Шайдоров ерекше суретін жариялады