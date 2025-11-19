Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Бүгін еліміздің тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:11
104
Бөлісу:
pexels
Фото: pexels

Бүгін, 19 қарашада еліміздің тоғыз қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар қалыптасады, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет» РМК-ға сілтеме жасап.

Синоптиктердің болжамына сәйкес, Алматы, Астана, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Теміртау, Өскемен, Риддер қалаларында және түнде Атырауда ауа сапасы нашарлайды.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқа мерзімді факторлар (тыныштық, әлсіз жел, тұман, инверсия).

ҚМЖ кезінде елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, бұл халық денсаулығына теріс ықпал етуі мүмкін.

Ауаның ластану деңгейінің қалыптасуына синоптикалық жағдайдың негізгі элементтері – жел, жауын-шашын, ауа температурасы мен ылғалдылық тікелей әсер етеді.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алапат өрт 170 үйді күлге айналдырды: билік төтенше шаралар қабылдады
Келесі жаңалық
Алғабас ауылында қаза тапқандардың отбасыларына қажетті көмек көрсетіледі – Бозымбаев
Өзгелердің жаңалығы