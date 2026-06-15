Бүгін еліміздің екі қаласында ауа сапасы нашарлайды
Қазгидромет тұрғындарды ауа райы болжамын назарда ұстап, денсаулыққа қатысты қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырады.
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 15 маусымға арналған ауа сапасы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, бүгін Алматы қаласында, ал түнгі уақытта Ақтөбе қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Мамандардың айтуынша, қолайсыз метеорологиялық жағдайлар атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал етеді. Мұндай құбылыс көбіне желдің әлсіз болуы, тұманның түсуі, ауа температурасының инверсиясы және тымық ауа райы кезінде байқалады.
Осыған байланысты аталған қалаларда атмосфералық ауаның сапасы уақытша нашарлауы мүмкін. Әсіресе тыныс алу органдарының созылмалы аурулары бар адамдарға, балалар мен қарттарға сақтық шараларын ұстанып, ашық ауада ұзақ уақыт болмау ұсынылады.
Қазгидромет тұрғындарды ауа райы болжамын назарда ұстап, денсаулыққа қатысты қауіпсіздік талаптарын сақтауға шақырады.
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