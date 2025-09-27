Бүгін еліміздің бес қаласында ауа сапасы нашарлайды

Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін, 27 қыркүйекте еліміздің бес қаласында – Қарағанды, Теміртау, Өскемен, Атырау және Алматыда қолайсыз метеожағдай болжанып отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК-ға сілтеме жасап.

Мамандардың айтуынша, бұл қалаларда атмосферада ластаушы заттардың жиналуына қолайлы жағдай қалыптасады. Республиканың өзге өңірлерінде ауа райы салыстырмалы түрде қолайлы болмақ.

Ластану деңгейіне әсер ететін негізгі факторлар – желдің бағыты мен жылдамдығы, жауын-шашын, ылғалдылық пен ауа температурасы. Синоптиктердің болжамына сәйкес, жұма күні елдің көп бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.

