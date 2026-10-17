Бүгін еліміздің алты қаласында ауа сапасы нашарлайды

Синоптиктер мұндай жағдайда тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқартып, жолдар мен ластану көздеріне жақын жерде ұзақ жүрмеуге кеңес береді.

17 Қазан 2026, 08:32
АВТОР
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depositphotos.com 17 Қазан 2026, 08:32
17 Қазан 2026, 08:32
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Фото: depositphotos.com

Бүгін, 17 қазанда Ақтөбе, Алматы, Қостанай, Қарағанды, Теміртау және Астанада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар болжанады. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК мәлімдеді.

Қолайсыз метеожағдайлар кезінде ауадағы зиянды заттар жерге жақын қабатта жиналып, атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы мүмкін. Бұған желдің әлсіздігі, тұман және температуралық инверсия сияқты факторлар әсер етеді.

Синоптиктер мұндай жағдайда тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқартып, жолдар мен ластану көздеріне жақын жерде ұзақ жүрмеуге кеңес береді. Сондай-ақ даладағы дене белсенділігін шектеп, созылмалы аурулары бар адамдарға қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүру ұсынылады. Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуеннен бас тартқан жөн.

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