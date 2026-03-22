Бүгін еліміздің 9 қаласында ауа сапасы нашарлайды
Мамандар мұндай кезде ұзақ серуендеуден бас тартуға шақырады.
"Қазгидромет" РМК бүгін, 22 наурызда Қазақстанның тоғыз қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар қалыптасып, ауа сапасы төмендейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атап айтқанда, Астана, Алматы, Қостанай, Павлодар, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау және Ақтөбе қалаларында ауа сапасы нашарлауы мүмкін.
Синоптиктердің түсіндіруінше, қолайсыз метеожағдайлар – атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әкелетін қысқа мерзімді факторлардың (желсіздік, тұман, инверсия) жиынтығы. Мұндай жағдайда ауа сапасы төмендеп, тұрғындардың денсаулығына кері әсер етуі ықтимал.
Мамандар ауа райы қолайсыз кезде ашық ауада ұзақ болмауға, әсіресе жол бойында серуендеуді шектеуге кеңес береді. Балалар мен жүкті әйелдерге ұзақ серуеннен бас тарту ұсынылады. Сондай-ақ созылмалы ауруы бар адамдар қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруі тиіс.
Бұдан бөлек, ашық ауада физикалық белсенділікті азайтып, спортпен жабық ғимараттарда айналысу ұсынылады.
