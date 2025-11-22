Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін еліміздің 8 қаласында ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:11
Архив
Фото: Архив

"Қазгидромет" РМК бүгінге, 22 қарашаға арналған ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Болжамға сәйкес, Алматы, Атырау, Шымкент, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, сондай-ақ түнде Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Мұндай жағдайлар – тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсия секілді қысқа мерзімді метеофакторлардың әсерінен атмосфераның төменгі қабатында ластаушы заттардың жиналуына алып келетін құбылыстар.

ҚМЖ кезінде елді мекендерде ауа сапасының нашарлауы ықтимал.

