Бүгін еліміздің 8 қаласында ауа сапасы нашарлайды

"Қазгидромет" РМК бүгінге, 22 қарашаға арналған ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Болжамға сәйкес, Алматы, Атырау, Шымкент, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау, сондай-ақ түнде Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Мұндай жағдайлар – тымық ауа райы, әлсіз жел, тұман және инверсия секілді қысқа мерзімді метеофакторлардың әсерінен атмосфераның төменгі қабатында ластаушы заттардың жиналуына алып келетін құбылыстар.
ҚМЖ кезінде елді мекендерде ауа сапасының нашарлауы ықтимал.