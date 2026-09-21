Бүгін елімізде ауа райы қандай болады
Астана мен бірқатар өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 21 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын жариялады.
Алматыда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел екпіні 17 м/с-қа дейін жетеді. Іле Алатауында және қаланың таулы аудандарында жел 17-22 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін. Алматы облысында да жаңбыр, найзағай және қатты жел болжанып, төтенше өрт қаупі сақталады.
Жетісу облысының таулы аудандарында қатты жаңбыр, бұршақ пен дауыл күтіледі. Жел екпіні кей жерлерде 23-28 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Жамбыл, Қарағанды және Маңғыстау облыстарының жекелеген аудандарында жаңбыр мен найзағай болжанады.
Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Абай, Ақтөбе, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Қостанай және Павлодар облыстарында түнде және таңертең тұман түсуі ықтимал.
Сонымен қатар Астана мен бірқатар өңірде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Синоптиктер қатты жел, найзағай, бұршақ және тұман кезінде сақтық шараларын ұстануға шақырады.
Ең оқылған:
- Ғалымдар Жердің пішіні өзгеріп жатқанын анықтады
- Араб шейхінің ұлы Мюнхен әуежайында ұсталды
- Ұшақта пауэрбанк өртеніп, 322 жолаушысы бар лайнер кері бұрылды
- Трамп Дания және Гренландиямен аралдың қауіпсіздігі бойынша келісімге келді
- Қазақстандық шахматшы қыздар Олимпиадада қатарынан төртінші рет жеңіске жетті