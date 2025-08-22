Бүгін елімізде ауа райы қандай болады

"Қазгидромет" РМК бүгінге, 22 тамызға арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Синоптиктердің болжамынша, 22 тамыз, жұма күні Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болып, кей жерлерде найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін.
Астана – ала бұлтты, жаңбыр. Жел 9-14 м/с, екпіні 15-20 м/с. Түнде +10...+12°С, күндіз +20...+22°С.
Алматы – жауын-шашынсыз. Жел 3-8 м/с. Түнде +19...+21°С, күндіз +31...+33°С.
Шымкент – жауын-шашынсыз. Жел 8-13 м/с. Түнде +18...+20°С, күндіз +34...+36°С.
Ақтау – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Түнде +20...+22°С, күндіз +28...+30°С.
Ақтөбе – жауын-шашынсыз. Жел 8-13 м/с. Түнде +13...+15°С, күндіз +26...+28°С.
Атырау – жауын-шашынсыз. Жел 5-10 м/с. Түнде +18...+20°С, күндіз +30...+32°С.
Жезқазған – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с. Түнде +13...+15°С, күндіз +26...+28°С.
Қарағанды – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с, екпіні 15–20 м/с. Түнде +12...+14°С, күндіз +20...+22°С.
Көкшетау – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с. Түнде +11...+13°С, күндіз +21...+23°С.
Қонаев – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с. Түнде +19...+21°С, күндіз +33...+35°С.
Қостанай – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с. Түнде +11...+13°С, күндіз +22...+24°С.
Қызылорда – жаңбыр, найзағай. Жел 7-12 м/с, екпіні 15-20 м/с. Түнде +19...+21°С, күндіз +30...+32°С.
Павлодар – жаңбыр, найзағай. Жел 7-12 м/с. Түнде +14...+16°С, күндіз +22...+24°С.
Петропавл – жаңбыр, найзағай. Жел 9-14 м/с. Түнде +9...+11°С, күндіз +21...+23°С.
Семей – жаңбыр, найзағай. Жел 5-10 м/с, екпіні 15-20 м/с. Түнде +14...+16°С, күндіз +29...+31°С.
Талдықорған – жауын-шашынсыз. Жел 5-10 м/с, екпіні 14 м/с. Түнде +12...+14°С, күндіз +33...+35°С.
Тараз – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с. Түнде +16...+18°С, күндіз +32...+34°С.
Түркістан – жауын-шашынсыз. Жел 9-14 м/с. Түнде +15...+17°С, күндіз +29...+31°С.
Өскемен – жаңбыр, найзағай. Жел 5-10 м/с, екпіні 15–20 м/с. Түнде +14...+16°С, күндіз +28...+30°С.
"Қазгидромет" мамандары тұрғындарға ауа райына байланысты қауіпсіздік шараларын сақтап, жел күшейгенде биік нысандардан, ағаштар мен электр желілерінен аулақ болуды ескертеді.