Бүгін екі қалада ауа сапасы нашарлайды
"Қазгидромет" ауа сапасына қатысты болжамды жариялады.
Бүгiн 2026, 08:40
"Қазгидромет" РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
12 наурызда ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары Алматы, Балқаш қалаларында күтіледі, – деп жазылған хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
