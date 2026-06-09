Бүгін бес қалада ауа сапасы нашарлайды

Мұндай кезде тұрғындарға, әсіресе тыныс алу жүйесі аурулары бар азаматтарға сақтық шараларын сақтау ұсынылады.

Бүгiн 2026, 08:11
АВТОР
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 08:11
Бүгiн 2026, 08:11
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Фото: istockphoto.com

«Қазгидромет» РМК бүгінге, 9 маусымға арналған ауа сапасының болжамын жариялады.

Синоптиктердің болжамынша, 9 маусым күні Өскемен, Семей, Риддер, Талдықорған және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.

Мұндай жағдайлар атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқамерзімді метеорологиялық факторлармен байланысты. Олардың қатарында желдің әлсіз болуы, тұман мен ауа инверсиясы бар.

Мамандар мұндай жағдайда елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, ластаушы заттардың шоғырлануы артуы мүмкін екенін ескертеді. Сондықтан тұрғындарға, әсіресе тыныс алу жүйесі аурулары бар азаматтарға сақтық шараларын сақтау ұсынылады.

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