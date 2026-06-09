Бүгін бес қалада ауа сапасы нашарлайды
Мұндай кезде тұрғындарға, әсіресе тыныс алу жүйесі аурулары бар азаматтарға сақтық шараларын сақтау ұсынылады.
Бүгiн 2026, 08:11
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 08:11Бүгiн 2026, 08:11
117Фото: istockphoto.com
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 9 маусымға арналған ауа сапасының болжамын жариялады.
Синоптиктердің болжамынша, 9 маусым күні Өскемен, Семей, Риддер, Талдықорған және Алматы қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі.
Мұндай жағдайлар атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың жиналуына әсер ететін қысқамерзімді метеорологиялық факторлармен байланысты. Олардың қатарында желдің әлсіз болуы, тұман мен ауа инверсиясы бар.
Мамандар мұндай жағдайда елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, ластаушы заттардың шоғырлануы артуы мүмкін екенін ескертеді. Сондықтан тұрғындарға, әсіресе тыныс алу жүйесі аурулары бар азаматтарға сақтық шараларын сақтау ұсынылады.
Ең оқылған:
- "Александр Пактың қанынан алкоголь табылған": Адвокат куәгерлер сөзі мен сараптама арасында қайшылық барын айтты
- Бектенов жаңа зауыттарды тексерді: Елордада енді қандай өнімдер шығарылады?
- Қытайда бірден екі деңгейлі қауіп жарияланды: нөсер мен сел қаупі күшейді
- Қазақстан–Ресей шекарасында жүк көліктерінің ұзын-сонар кезегі пайда болды
- Қанға толы шприцтер: БҚО-дағы ауыл маңынан сұмдық видео тарады