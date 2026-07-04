Бүгін Ақтөбе, Атырау және Оралда қолайсыз метеорологиялық жағдай күтіледі
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Мұндай жағдайда атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттар жиналып, ауаның сапасы нашарлауы мүмкін.
Бүгiн 2026, 08:58
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Бүгiн 2026, 08:58Бүгiн 2026, 08:58
81Фото: pixabay
4 шілде, сенбі күні Ақтөбе, Атырау және Орал қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдай (ҚМЖ) күтіледі. Бұл туралы Қазгидромет хабарлады.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай – желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия сияқты қысқа мерзімді ауа райы құбылыстарының жиынтығы. Мұндай жағдайда атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттар жиналып, ауаның сапасы нашарлауы мүмкін.
Ауа сапасының төмендеуі, әсіресе, тыныс алу жүйесі, жүрек-қан тамырлары және аллергиялық аурулары бар адамдардың денсаулығына кері әсер етуі ықтимал.
Мамандар тұрғындарға:
- ашық ауада, әсіресе автокөлік жолдары мен ластану көздерінің маңында ұзақ жүрмеуге;
- балалар мен жүкті әйелдердің ұзақ серуендеуін шектеуге;
- созылмалы аурулары бар адамдардың қажетті дәрі-дәрмектерін өзімен бірге алып жүруге;
- ашық ауадағы ауыр дене жүктемесін азайтып, спортпен жабық ғимараттарда айналысуға кеңес береді.
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