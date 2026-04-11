Бүгін алты қалада қолайсыз ауа райы күтіледі
Қолайсыз ауа райы жағдайлары болған кезде, елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, адам денсаулығына әсер етуі мүмкін.
2026 жылдың 11 сәуірінде Астана, Алматы, Балқаш, Жезқазған, Қарағанды және Теміртау қалаларында қолайсыз ауа райы (ҚАА) күтілуде, деп хабарлайды BAQ.KZ «Қазгидромет»-ке сілтеме жасай отырып.
Қолайсыз ауа райы жағдайлары – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды заттардың (ластаушы заттардың) жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлардың (тыныштық, жеңіл жел, тұман, инверсия) үйлесімі.
Қолайсыз ауа райы жағдайлары болған кезде, елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, адам денсаулығына әсер етуі мүмкін.
Ластану деңгейін анықтайтын ең маңызды факторлардың бірі - ауа райы болжамы (жел, жауын-шашын, ылғалдылық, ауа температурасы).
Қолайсыз ауа райы жағдайлары кезінде мыналар ұсынылады:
· Әсіресе тас жолдардың немесе басқа ластану көздерінің жанында далада болу уақытын азайту. Балалар мен жүкті әйелдер ұзақ серуендеуден аулақ болу керек;
· Өкпе, жүрек-қан тамырлары немесе аллергиялық аурулары бар адамдар далада жүргенде қажетті дәрі-дәрмектерді алып жүруі керек;
· Даладағы дене белсенділігін шектеу. Дене шынықтыру және спорттық іс-шаралар үй ішінде өткізілуі керек.
