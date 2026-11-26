Бүгін Алматыда ауа сапасы нашарлайды
Осыған байланысты мамандар тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқартуды ұсынады.
26 Қараша 2026, 08:11
БӨЛІСУ
26 Қараша 2026, 08:1126 Қараша 2026, 08:11
69Фото: istockphoto.com
Бүгінге, 26 қарашаға арналған болжамға сәйкес, Алматыда түнгі уақытта қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» РМК хабарлады.
Қолайсыз метеожағдайлар – атмосфераның жерге жақын қабатында зиянды заттардың жиналуына ықпал ететін қысқа мерзімді метеорологиялық факторлар жиынтығы. Оларға желсіздік, әлсіз жел, тұман және температуралық инверсия жатады.
Мұндай кезде елді мекендердегі ауа сапасы нашарлап, адам денсаулығына кері әсер етуі мүмкін.
Осыған байланысты мамандар тұрғындарға ашық ауада болу уақытын қысқартуды ұсынады.
Ең оқылған:
- Ертең бірнеше өңірде қар жауып, жел тұрады
- Құрылтайда жаңа Азаматтық кодексті әзірлеу жөніндегі жұмыс тобының алғашқы отырысы өтті
- 63 млн теңге айналым: Ақтауда заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушы қамауға алынды
- Жеңіс Қасымбек: Астанада 2027 жылға дейін 21 мектеп ашылады
- БҚО-да әлем чемпионын ешкім күтіп алмаған: Облыстық спорт басқармасы не дейді?