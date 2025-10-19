Бүгін 3 қалада ауа сапасы нашарлайды

"Қазгидромет" РМК елдің бірнеше қаласында ауа сапасы нашарлайтынын жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
2025 жылғы 19 қазанда Ақтөбе, Алматы, түнде Атырау қалаларында қолайсыз ауа райы күтіледі, - делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.