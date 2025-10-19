Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін 3 қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 08:18
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК елдің бірнеше қаласында ауа сапасы нашарлайтынын жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 19 қазанда Ақтөбе, Алматы, түнде Атырау қалаларында қолайсыз ауа райы күтіледі, - делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

