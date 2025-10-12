Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Бүгін 3 қалада ауа сапасы нашарлайды

Бүгiн, 07:26
98
pixabay.com
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК үш қалада ауа сапасы төмендейтінін мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2025 жылғы 12 қазанда Ақтау, Алматы қалаларында, түнде Өскемен қаласында қолайсыз ауа райы күтіледі, – делінген хабарламада.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елді мекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

