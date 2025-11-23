Бразилияның бұрынғы президенті неліктен қамауға алынғаны белгілі болды

Бразилия полициясы бұрынғы президент Жаир Болсонаруды 27 жылдық түрме жазасынан қашып құтылу үшін қылмыстық сөз байласуға қатысы бар деген күдікпен қамауға алды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қыркүйек айында Болсонару 2022 жылғы қайта сайлануда жеңілгеннен кейін билікті өз қолында сақтап қалуға тырысқаны үшін кінәлі деп танылған. Осылайша ол Латын Америкасындағы ең ірі экономиканың сайлау нәтижелерін жоюға талпынғаны үшін айыпталған алғашқы бұрынғы президент атанды. Ол тағылған айыптарды мойындамай отыр.
Істі қадағалаған судья Александр де Мораес Болсонаруды қамауға алу туралы қаулы шығарды. Оның айтуынша, Болсонаруға тағылған электронды білезік 22 қараша күні түнгі 00:08-де бұзылған. Адвокаттар бұл мәлімдемемен келіспей, шағым түсіріп жатыр, - деп жазады ABC.
70 жастағы Болсонару үй қамауында болған және қашып кету қаупі бар саналғандықтан осындай бақылау құрылғысын тағуға міндеттелген.
Болсонару ісін қарап жатқан Жоғарғы сот коллегиясы 2025 жылдың 24 қарашасында де Мораес қаулысына қатысты ерекше отырыс өткізеді. Қыркүйекте дәл осы құрам төрт дауысқа қарсы бір дауыспен Болсонаруды айыпты деп таныған болатын. Коллегия қаулыны күшінде қалдыруы да, жоюы да мүмкін.
Бұл сот процесі Болсонару төңкеріс жасауға талпынғаны үшін кінәлі деп танылып, 27 жылға сотталған негізгі істен бөлек қаралып жатыр. Оның адвокаттары жаза басталмай тұрып апелляция беруге әлі де мүмкіндігі бар. Барлық шағымдар қаралып біткен соң, оның жазасын өтеуі келесі аптада басталады деп күтіледі.
Болсонарудың қорғаушылары денсаулығы нашар екенін алға тартып, жазаны үйде өтеуге рұқсат беру жөнінде Бразилияның Жоғарғы сотына өтініш жасаған. Алайда бразилиялық заң бойынша барлық сотталған азаматтар жазасын ең алдымен түрмеде өтеуі тиіс.
Еске салайық, бұған дейін Бразилияның бұрынғы президенті тұтқындалғаны туралы жаздық.