Бразилияда су тасқыны мен көшкіннен кемінде 20 адам қаза тапты
Ең көп құрбандар Хуис-ди-Фора қаласында тіркеліп, онда 15 адам қаза тауып, тағы алтау Убадада көз жұмды.
Бразилияның оңтүстік-шығыс Минас-Жерайс штатында дүйсенбі күні кешке болған нөсер жаңбыр салдарынан су тасқыны мен бірнеше көшкін орын алып, кем дегенде 20 адам қайтыс болды, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр, онда жұмысшылар мен жергілікті тұрғындар бірнеше үйлер мен ғимараттар құлағаннан кейін жоғалған адамдарды іздеуде. Хуис-ди-Форада шамамен 440 адам баспанасыз қалды немесе үйлерінен кетуге мәжбүр болды, жергілікті билік оларға уақытша баспана, азық-түлік, су, киім-кешек және гигиеналық құралдар ұсынуда.
Бразилия президенті Луис Инасиу Лула да Силва қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтып, үкіметтің гуманитарлық көмек көрсету және қалпына келтіру жұмыстарын басты басымдыққа алғанын хабарлады. Қала мэрі Маргарида Саломан бұл оқиғаны соңғы бес жылдағы ең қайғылы жағдай деп атады және барлық қаза тапқандарды еске алу үшін үш күндік ресми жоқтау жариялады.
Әлеуметтік желілерде жарияланған видеолар нөсерден туындаған ауқымды қиратуларды көрсетіп, бірнеше ғимараттардың құлағаны және су тасқынының қала көшелерін басып өткенін көрсетті. Минас-Жерайс губернаторы Ромеу Зема бұл күнді «қайғылы» деп бағалап, зардап шеккен отбасыларға қолдау білдірді.
Айта кетейік, ақпан айы Хуис-ди-Фора тарихындағы ең жаңбырлы ай болып, жауын мөлшері нормадан екі есе көп болды. Елдің басқа бөліктерінде де, соның ішінде Рио-де-Жанейро мен 12 басқа штатта, қатты нөсер жаңбырлар тіркелген. 2024 жылы да Оңтүстік Рио-Гранде-ду-Сул штатында ұқсас су тасқындары жүздеген адамды үйсіз қалдырған еді.
