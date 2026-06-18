БҚО денсаулық сақтау саласындағы жанжал: басқарма басшысы уақытша қызметінен кетті
Ведомство бұл шешімнің өңірдегі медициналық мекемелер басшыларының жаппай ұсталуымен байланысты екенін нақтылаған жоқ.
Батыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мадияр Өтешев 3 маусымнан бастап бір ай мерзімге қызметінен уақытша шеттетілді.
Облыс әкімдігінің баспасөз қызметінің мәліметінше, тиісті өкімге облыс әкімі Нариман Төреғалиев қол қойған.
Мадияр Өтешев қарамағындағы ұйымдардың қызметіне тиісті деңгейде бақылау жүргізбегені үшін бір ай мерзімге лауазымдық міндеттерін атқарудан уақытша шеттетілді, – делінген хабарламада.
Ведомство бұл шешімнің өңірдегі медициналық мекемелер басшыларының жаппай ұсталуымен байланысты екенін нақтылаған жоқ.
Еске салсақ, мамыр айында Батыс Қазақстан облысында жеті медициналық ұйым басшысы ұсталған болатын. Олардың қатарында облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері, Жәнібек, Қаратөбе және Теректі аудандық ауруханаларының бас дәрігерлері, Бәйтерек ауданындағы Дариян аудандық ауруханасының бас дәрігері, сондай-ақ Орал қаласындағы №1 және №6 емханалардың директорлары бар.
Тергеу мәліметінше, аталған медицина ұйымдарының басшылары бірнеше рет пара алды деген күдікке ілінген. Нұсқа бойынша, олар Қазақстандағы ірі жекеменшік медициналық зертханалардың бірінің өкілдерінен және басқа да қызмет жеткізушілерден «жалпы қамқорлық көрсеткені» үшін заңсыз сыйақы алып отырған.
Бұған қоса, сәуір айының соңында жедел жәрдем станциясының директоры да ұсталған еді.
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