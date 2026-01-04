Қазақстанның соңғы жаңалықтары
БҚО-да қолайсыз ауа райына байланысты жолдар жабылды

Бүгiн, 14:47
85
pixabay.com
Фото: pixabay.com

Батыс Қазақстан облысында ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық маңызы бар автожолдардың үш учаскесінде қозғалыс уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды BAQ.KZ "ҚазАвтоЖол" компаниясына сілтеме жасап. 

Сағат 12:00-ден бастап барлық автокөлік түрлері үшін қозғалысқа шектеу енгізілді:

  • Қазталовка – Жәнібек – Ресей Федерациясының шекарасы автожолының 0–158 шақырымы (Қазталовка – Жәнібек);
  • Шапай – Жалпақтал – Қазталовка – Ресей Федерациясының шекарасы автожолының 0–201 шақырымы (Чапаево – Қазталовка);
  • Орал – Тасқала – Ресей Федерациясының шекарасы автожолының 4–104 шақырымы (Орал – РФ шекарасы).

Жолдардың ашылуы болжам бойынша 4 қаңтар күні сағат 20:00-де жоспарланып отыр.

Қосымша ақпаратты тәулік бойы 1403 колл-орталығына қоңырау шалу арқылы білуге болады.

