Боранда жүздеген адамды құтқаратын бекет: Абай облысында ерекше нысан ашылды
Байбура асуында республикадағы алғашқы жылыту бекеті іске қосылды. Мұнда жолда қалған жолаушыларға қандай жағдай жасалған?
Халықаралық «Омбы – Майқапшағай» автомобиль жолының бойындағы Байбура жылыту бекетінің ашылу салтанатына облыс әкімі Берік Уәли, «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев қатысты.
Таулы аймақта орналасқан Байбура асуында қатты жел, ұзаққа созылатын боран мен қарлы бұрқасын жиі кездеседі. Жаңғыртылған бекет осындай жағдайда жолда қалған жүргізушілер мен жолаушыларды уақытша орналастыруға, арнайы техниканың жұмысын қамтамасыз етуге арналған.
Ерекше атап өтерлігі, бұл – республика бойынша іске қосылған алғашқы жылыту бекеті.
Нысанды жаңғырту жұмыстары биылғы мамыр-қыркүйек айлары аралығында жүргізілді. Мұнда 20 адамға арналған жылыту және демалу орны, асхана, санитариялық тораптар мен жуыну бөлмесі қарастырылған. Сонымен қатар, екі техникаға арналған жылы ангар, көлемі 350 текше метр болатын құм және тайғаққа қарсы материалдарға арналған жабық қойма салынды. Нысанның аумағында тікұшақ алаңы да бар. Бұл, әсіресе, күрделі ауа райы жағдайында құтқару және шұғыл медициналық көмек көрсету жұмыстарын ұйымдастыру үшін маңызды.
Байбура асуындағы күрделі табиғи-климаттық жағдай қыс мезгілінде көлік қозғалысына айтарлықтай әсер етеді. 2024 жылғы 16 ақпанда болған боран кезінде осы аумақта 126 көлік қар құрсауында қалды. 384 адамды құтқару жұмыстарына екі Ми-17 тікұшағы жұмылдырылған болатын.
Бекеттің ашылу салтанатында құттықтау сөз сөйлеген аймақ басшысы жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуде мұндай нысандардың маңызы зор екенін атап өтті.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев көлік-логистика саласын стратегиялық басымдықтардың бірі ретінде атап өтіп, автомобиль жолдарының сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше мән беріп келеді. Президент атап өткендей, «автокөлік жолдары – елдің экономикалық және әлеуметтік тыныс-тіршілігінің күре тамыры». Сондықтан жолдың сапасы мен қауіпсіздігі тек жол жабынының жағдайымен шектелмейді. Жол бойындағы инфрақұрылымның, әсіресе, төтенше жағдай кезінде азаматтарға қажетті көмек көрсетуге дайын болуының маңызы зор. Бүгінгі жаңадан салынған Байбура жылыту бекеті – осы бағыттағы нақты жұмыстардың нәтижесі. Біз үшін ең басты нәтиже – нысанның сыртқы көрінісі немесе техникалық жабдықталуы ғана емес. Ең бастысы – қиын жағдайда жол бойында қалған азаматтың жылы, қауіпсіз жерге орналасып, қажетті көмек алуы және жақындарына аман-есен оралуы. Бұл – адам өмірі мен денсаулығын қорғауға бағытталған нақты жұмыс. Осы жобаны іске асыруға үлес қосқан Көлік министрлігіне, «Қазавтожол» мекемесіне, мердігер ұйымдардың қызметкерлеріне, жобалаушыларға, техникалық және авторлық қадағалау мамандарына, жол қызметіне, құтқарушыларға және осы нысанды салуға атсалысқан барша азаматтарға облыс жұртшылығы атынан алғысымды білдіремін, – деді Берік Уәли.
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ басқарма төрағасы Дархан Иманашев өңірде жол инфрақұрылымын жақсарту бағытында ауқымды жұмыстар атқарылып жатқанын атап өтті.
Ірі жол жобаларының көбі Абай облысынан бастау алып жатыр. «Талдықорған – Өскемен», «Қалбатау – Майқапшағай», «Семей – Қалбатау» жолдары қалыпқа келтіріліп, соңғы жылдары жақсы нәтижеге қол жеткіздік. Қазір облыстағы республикалық маңызы бар жолдардың қанағаттанарлық жағдайдағы үлесі 80 пайызға дейін жетті. «ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы сатып алған 1800-ден астам техниканың кемінде 10 пайызы Абай облысына шоғырланған. Алдағы уақытта да өңірдегі жолдардың жағдайын кезең-кезеңімен жақсарту жұмыстары жалғаса береді, – деді ол.
Шара барысында аймақ басшысы арнайы техникалардың кілтін де табыстады.
Жылыту бекетін жаңғырту Қытай Халық Республикасы – Майқапшағай – Зайсан қаласын айналып өту – Қалбатау – Семей – Павлодар – Ресей Федерациясы шекарасы бағытындағы KAZ07 республикалық маңызы бар автомобиль жолында жүзеге асырылды. Жоба «Қалбатау – Майқапшағай» жолының 906-1321 шақырымын реконструкциялаудан үнемделген бюджет қаражаты есебінен іске асырылды.
Байбура асуындағы 40 шақырым жол да қайта жаңғыртылды. Мұнда 3 көпір, 51 су өткізу құбыры салынып, 42 665 текше метр тосқауыл қоршауы мен 425 жол белгісі орнатылды. Негізгі құрылыс-монтаж жұмыстары аяқталып, көлік қозғалысы қамтамасыз етілген. Қардан қорғайтын қоршаулар мен су бұру науаларын орнату жалғасуда.
Абай облысындағы автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы – 10 044 шақырым. Республикалық маңызы бар жолдардың 447,5 шақырымында жөндеу жүргізілуде. 188 шақырымында қайта жаңғырту, 259,5 шақырымында орташа жөндеу жұмыстары атқарылуда. Облыстық және жергілікті жолдардың тағы 222,6 шақырымы орташа жөндеумен қамтылған. Жол қауіпсіздігін арттыру мақсатында 2 500-ден астам жол белгісі орнатылып, 4812 шақырым жол таңбасы жаңартылды. Сондай-ақ 13 шақырым жануарлардан қорғайтын қоршау, жаяу жүргіншілер қоршаулары мен дөңгелек тосқауылдар орнатылды. Облыста 2 865 бейнекамера жұмыс істейді.
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