Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Боран, жаңбыр, көктайғақ: 31 қаңтарға арналған ауа райы болжамы

Бүгiн, 21:16
171
Бөлісу:
pexels.com
Фото: pexels.com

Ертең, 31 қаңтар, сенбі күні батыс және өңтүстік циклондарымен байланысты фронттық жүйелердің әсерінен республиканың көп бөлігінде қар жауып, боран соғады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

"Қазгидромет" орталығының синоптиктері мәліметінше, батыс және оңтүстік өңірлерде күндіз жаңбыр мен қар жауады.

Орталық, шығыс және оңтүстік-шығыс аймақтарда антициклонның әсерінен ауа райы құрғақ және салыстырмалы түрде тыныш болады, – деп хабарлады метеорологтар.

Сонымен қатар республика бойынша жел күшейіп, кей жерлерде тұман мен мұздақ пайда болуы мүмкін.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Балалардың қауіпсіздігін бақылау үшін ЖИ технологиялары енгізіледі
Келесі жаңалық
Жаңа Конституция тағдырын халық референдумда шешеді – Мемлекет басшысы
Өзгелердің жаңалығы